Симеоне: «Атлетико» провел отличный матч»

Главный тренер «Атлетико« Диего Симеоне остался доволен победой над «Бетисом» с минимальным счетом в матче 12-го тура испанской Примеры.

«Атлетико» провел отличный матч. Нам удалось активно начать матч, создавая давление на соперника. Поэтому и голевые моменты у нас были. После перерыва картина игры не менялась. Рад, что моя команда прибавляет с каждым матчем», – заявил Симеоне.

Напомним, что матч «Бетис» – «Атлетико» закончился со счетом 0:1. Единственный гол на счету Коке.