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    Мане в сфере интересов «Челси»

    В «Челси» принято решение побороться за полузащитника «Саутгемптона» Садьо Мане. Ранее сообщалось об интересе к сенегальскому футболисту со стороны еще одного английского гранда – «Манчестер Юнайтед». При этом, «Саутгемптон» рассчитывает на сохранение игрока, в ближайшее время ему будет предложен контракт на улучшенных условиях.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Мане провел в составе «Саутгемптона» 13 матчей, забив в них три гола, отдав четыре голевые передачи, а также заработав две желтые и одну красную карточку. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    23.11.2015 06:32
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