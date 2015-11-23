Ташуев: «Не представляете, какие у нас кадровые проблемы»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о тяжелой кадровой ситуации в команде, а также сообщил, что проблемы с выплатой зарплат постепенно преодолеваются.

«Знаю, что процесс идет достаточно усиленно. Думаю, все будет нормально. Завтра получаем деньги. Так нам сообщили, так и будет. Все эти разговоры в СМИ — нагнетание страстей. Им же надо о чем-то говорить. Ну ничего, это тоже реклама клубу.

Кадровая ситуация? Вы даже не представляете, какие у нас проблемы в этом плане. Например, сегодня сыграли пять человек, которые тренировались в щадящем режиме. Наверное, я скоро стану ученым по физиологии. Мы даже специально агрессивно играем в первом тайме, чтобы постараться забить быстрые голы. Потому что ближе к концу матча нам играть сложнее», — рассказал Ташуев.