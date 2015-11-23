Романцев: «Спартак» стремится обороняться числом, а не умением»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (3:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

Что понравилось в игре «Спартака», а что вызвало тревогу?

– Команда Аленичева здорово сыграла в наступлении, у нее получались проникающие атаки, к которым частенько подключались защитники. Два выхода один на один, две штанги, еще несколько хороших моментов – все это в активе. Что касается минусов, то к ним я отнес бы их стремление обороняться числом, а не умением. Более классная команда может этим при случае воспользоваться и наказать.

– Кого бы выделили у победителей?

– Попова за активность и хорошие действия в организации. И конечно автора двух голов Глушакова, проделавшего колоссальный объем работы.

– Сегодняшняя победа снимет то напряжение, которое возникло вокруг команды в последнее время?

– От работы к игре! В мои времена «Спартак» жил только под этим девизом, провозглашенным великими братьями Старостиными. Аленичев и его помощники об знают и помнят.