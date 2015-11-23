Хохлов: «Была информация, что «Кубань» может прекратить существование»

Экс-главный тренер «Кубани« Дмитрий Хохлов рассказал, с какими проблемами столкнулся в период своей работы в клубе.

«Мы приехали на первый сбор и только и делали, что успокаивали футболистов. Было много разной информации, вплоть до того, что клуб вообще не будет существовать. Психологическое состояние было отвратительным. Приходилось индивидуально беседовать, разъяснять ситуацию.

Но с дисциплиной все было нормально. Да, об этом ходили разные слухи. Это обсуждалось и на встрече с генеральным директором уже перед увольнением. Мне озвучили причину претензий: команда тренируется без щитков. Но я много где играл, и в Испании, и в других странах многие тренируются без щитков. Ну давайте наденем их на всех. Что-то изменится?», – сказал Хохлов.