«Бетис» – «Атлетико». Смотреть онлайн

В 12 туре чемпионата Испании «Бетис» на своем поле примет мадридский «Атлетико». «Матрасники» едва ли захотят упускать шанс обогнать соседей из «Реала» в турнирной таблице и будут рассчитывать только на победу. Однако «Бетис», вернувшийся в этом сезоне в Примеру, уже успел доказать свою боеспособность и славится неуступчивостью, особенно в родных стенах. Поэтому подопечным Диего Симеоне сегодня, как минимум, придется нелегко.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 22:30 по московскому времени, не пропустите!