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  • Лайзанс: «Краснодар» в Лиге чемпионов? Все более чем достижимо»

Лайзанс: «Краснодар» в Лиге чемпионов? Все более чем достижимо»

22 ноября 2015, 11:35
2

Бывший игрок ЦСКА, а ныне селекционер «Краснодара» Юрис Лайзанс рассказал о причинах неудачного старта «быков» в нынешнем сезоне, а также заявил, что краснодарскому клубу по силам выйти в Лигу чемпионов.

В чем, по-вашему, причина не самого удачного старта «Краснодара»?

– Ушли одни игроки, которые занимали в команде не последнее место, пришли другие. Нарушилась сыгранность. Замечу, что многие команды стали против нас больше играть от обороны, рассчитывая исключительно на контратаки – вскрывать эшелонированную оборону не так уж и просто. Нам нужно было несколько изменить рисунок игры и встроить в схему новичков. После этого начался подъем. Все это – полезный опыт, который мы получили и теперь двигаемся дальше.

–​ Можно сказать, что «Краснодар» преодолел кризис и вышел на прежний уровень?

– Дальнейшие матчи покажут. Мы набрали хорошую форму, но нельзя предсказать, как будет дальше, особенно после игр сборной, в которых были задействованы многие наши игроки. Чемпионат России – серьезный турнир, в котором каждая команда может выиграть у каждой.

–​ В прошлом году краснодарцы боролись за Лигу чемпионов. Реально ли туда попасть по итогам нынешнего сезона?

– А кто в прошлом году верил, что нам удастся так здорово провести весеннюю часть и до конца бороться за Лигу чемпионов? Немногие. Все более чем достижимо, главное – верить. Мы уже обыграли обе команды, представляющие Россию в самом престижном европейском турнире, и уверены в своих силах.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Лайзанс Юрис
Комментарии (2)
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REDAT
1448184324
Удчи "Быкам"!!!Пусть Вас кризис обходит стороной!Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
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somn
1448186092
Вот губы, то раскатал!
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