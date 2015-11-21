Ван Гаал: «От Депая ожидал большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что уровень игры, показанный полузащитником команды Мемфисом Депаем, несколько его разочаровал.

«Конечно, я ожидал большего от него. В противном случае он сейчас был бы в составе, а я не искал бы другие варианты и не сохранил бы Джесси Лингарда и Андреаса Перейру.



Сейчас он должен бороться за место в команде, что он и делает, так что я удовлетворен им. Есть шанс, что он сыграет в субботу. Я должен сравнить его с другими игроками. У меня нет проблем с футболистами, но иногда они находятся вне поля, так как их конкуренты пребывают в лучшей форме», — заявил ван Гаал.