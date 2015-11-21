Орлов: «Денисов и Кержаков не понимали, зачем «Зениту» Халк»

Ага,а теперь сравните результаты команды до халкавитселя и с ними - небо и земля,нормальный результат в России с 3 попытки,при отсутствии стабильного конкурента в том сезоне,в этом году всё на свои места встаёт,а в ЛЧ только с 4 попытки(выход с 6 очками я не считаю),да и то уже в УЕФА видимо легче группу сделать не могли - Гент явно по бюджету и ,соответственно, исполнителям тягаться не может,а Лион с Валенсией просто в ЛЧ мёртвые в этот раз.А ещё стебутся над конями,хотя что бы было,если бы Зенит играл с Баварией или МС.Да и с Вольфсбургом тоже,судя по прошлогодним играм с Байером,который слабее волков.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" прокомментировал конфликт полузащитника Игоря Денисова с "Динамо".
"Все бывает в футбольной жизни, внутри коллектива. Все зависит от головы, кто как относится к чему. Это его судьба, он сам так решает для себя. Не будешь же его воспитывать. Он 84-го года рождения. Его здесь перевоспитывали, ну, и…Он же профессионал, в конце концов, это большая для него потеря денег, если так произойдет, поэтому — есть ли смысл? В "Зените" тогда они не понимали, он и Кержаков,зачем Халк нужен вообще в команде, как и, наверное, Витсель. Ну, что-то вот они считали, что раз они могут и без этих новых игроков. Но как-то их не переубедили. Но больше всего их, конечно, задели зарплаты. Но это последнее дело. Ну, в конце концов, игрок сборной Бразилии должен получать больше, чем игрок сборной России. То, что делает Халк с мячом на футбольном поле, это, конечно, выше мастерства наших доморощенных футболистов", - сказал Орлов.