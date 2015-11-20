Ребров: «Со сборной России не поймешь, с кем играть удобнее, а с кем — сложнее»

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Артем Ребров рассказал, против каких соперников на групповом этапе Евро-2016 он бы хотел сыграть в составе национальной команды.

«Со сборной России не поймешь, с кем играть удобнее, а с кем — сложнее. Этот отборочный цикл показал, что чем нам тяжелее, тем лучше. А вспомните тот же Евро-2012. Обычная группа, но мы не вышли.

Потому, наверное, хочется средних соперников. Не слабых, но и не совсем сильных. А из личных предпочтений здорово встретиться с Германией. Но опять же: одно дело — сейчас говорить, а вот если она попадется… Будет не слишком приятно осознавать, что, скорее всего, твой удел — бороться только за второе место в группе», – сказал Ребров.