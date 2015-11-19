Семин: «Думаю, что о сухом законе для российских спортсменов речи идти не может»

Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин поделился своим мнением об опубликованном Верховным судом обзоре судебной практики по разрешению трудовых споров, в котором говорится, что спортсменов можно наказывать (в том числе увольнением) за употребление алкогольных напитков в свободное от работы время.

«Я думаю, что речи о сухом законе для спортсменов идти не может. Спортсмен — свободный человек. У него есть отпуск, выходной. И наказывать спортсмена просто за сам факт того, что он выпил или закурил в его свободное время, — неправильно. И вообще, как определить, что спортсмен когда-то употребил алкоголь? Фото или видео в СМИ — это очень спорный момент, поскольку существует монтаж. Другое дело, если речь идет не просто об употреблении спиртного как таковом, а о нарушении предписанного режима. Спортсмен, который употребляет алкоголь в нарушение режима и не держит спортивную форму, сам себя наказывает. И в команде такого, естественно, никто держать не будет», – отметил Семин.