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  • Сафонов: «Бердыев сможет помочь «Рубину» выкарабкаться из тяжелого положения»

Сафонов: «Бердыев сможет помочь «Рубину» выкарабкаться из тяжелого положения»

19 ноября 2015, 17:51
9

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свою точку зрения по поводу того, что наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» нынешней зимой.

«Не удивлюсь, если Бердыев вернется в «Рубин». Данный ход будет логичным. Казанский клуб стабилен с финансовой точки зрения. Команда добивалась успешных результатов при Бердыеве. Можно сказать, что он с нуля строил игру. Курбан Бекиевич выиграл с «Рубином» все, что можно в России, обыгрывал на «Камп Ноу» «Барселону». Поэтому, как к специалисту вопросов к нему нет.

В «Рубине» выстроена хорошая система, к созданию которой в том числе приложил руку в свое время Бердыев. Лучше инфраструктура, финансовое положение более устойчивое, чем в «Ростове». Сам Бердыев никогда не скрывал, что он любит Казань. Для нынешнего «Рубина» Бердыев – это хороший вариант. Он сможет помочь клубу выкарабкаться из тяжелого положения. Когда есть родные специалисты, не уступающие по уровню иностранцам, не надо никуда гнаться. «Ростову» он уже помог. Поэтому если возникнет желание покинуть клуб, то решение будет принято цивилизованно», – отметил Сафонов

На днях появилась информация о скором возвращении Бердыева на пост главного тренера «Рубина», который специалист возглавлял с 2001-го по 2013-й год и завоевал с ним два чемпионских титула в 2008-м и 2009-м годах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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майкл
1447946828
Надеюсь
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ВАХА ZOV
1447947320
Оскорбили дядьку , не вернется.
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Федя Крюгеров
1447947385
А по губе???
Ответить
андрей андреев
1447953004
Да и в рыло можно....Он людей в Ростов позвал-чё их кидать?
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Антибиотик
1447954946
Если у Ростова реальные финансовые проблемы, то может и уйти на лучший контракт. А так обидно будет, если Бердыев выведет команду в еврокубки и бросит.
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kanav67
1447959394
Он, как и все аксакалы человек гордый. Ему один раз на дверь указали, он ни за что это не простит.
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compka
1447964707
А что Минниханов ушел в отставку? Тогда зачем такое писать?
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vgarakh
1448004568
Останется в Ростове! Зачем идти туда, откуда выгнали.
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