Сафонов: «Бердыев сможет помочь «Рубину» выкарабкаться из тяжелого положения»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свою точку зрения по поводу того, что наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» нынешней зимой.



«Не удивлюсь, если Бердыев вернется в «Рубин». Данный ход будет логичным. Казанский клуб стабилен с финансовой точки зрения. Команда добивалась успешных результатов при Бердыеве. Можно сказать, что он с нуля строил игру. Курбан Бекиевич выиграл с «Рубином» все, что можно в России, обыгрывал на «Камп Ноу» «Барселону». Поэтому, как к специалисту вопросов к нему нет.



В «Рубине» выстроена хорошая система, к созданию которой в том числе приложил руку в свое время Бердыев. Лучше инфраструктура, финансовое положение более устойчивое, чем в «Ростове». Сам Бердыев никогда не скрывал, что он любит Казань. Для нынешнего «Рубина» Бердыев – это хороший вариант. Он сможет помочь клубу выкарабкаться из тяжелого положения. Когда есть родные специалисты, не уступающие по уровню иностранцам, не надо никуда гнаться. «Ростову» он уже помог. Поэтому если возникнет желание покинуть клуб, то решение будет принято цивилизованно», – отметил Сафонов

На днях появилась информация о скором возвращении Бердыева на пост главного тренера «Рубина», который специалист возглавлял с 2001-го по 2013-й год и завоевал с ним два чемпионских титула в 2008-м и 2009-м годах.