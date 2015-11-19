Новыми спонсорами РФС станут банк и лотерейная компания

Российский футбольный союз получит двух новых спонсоров. Об этом заявил глава организации Виталий Мутко. Отметим, что ранее одним из партнеров РФС уже стала компания НОВАТЭК.

«На исполкоме 25-го ноября рассмотрим предложения по развитию футбола. В свой огород мы государство не пустим – только попросим о поддержке. Нам нужны манежи, учебно-тренировочный центр, чтобы команды не ездили по гостиницам в Новогорске.

Первая задача – национальная команда и чемпионат Европы. Вторая – экономическая. Долг РФС составлял 2,2 миллиарда рублей. Основные долги, в том числе перед Капелло, пришлось быстро закрыть. Теперь остался всего миллиард долга. Следующие два контракта после НОВАТЭК мы подпишем с банком и компанией, занимающейся лотерейным бизнесом», – сказал президент РФС.