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Новыми спонсорами РФС станут банк и лотерейная компания

19 ноября 2015, 15:42
5

Российский футбольный союз получит двух новых спонсоров. Об этом заявил глава организации Виталий Мутко. Отметим, что ранее одним из партнеров РФС уже стала компания НОВАТЭК.

«На исполкоме 25-го ноября рассмотрим предложения по развитию футбола. В свой огород мы государство не пустим – только попросим о поддержке. Нам нужны манежи, учебно-тренировочный центр, чтобы команды не ездили по гостиницам в Новогорске.

Первая задача – национальная команда и чемпионат Европы. Вторая – экономическая. Долг РФС составлял 2,2 миллиарда рублей. Основные долги, в том числе перед Капелло, пришлось быстро закрыть. Теперь остался всего миллиард долга. Следующие два контракта после НОВАТЭК мы подпишем с банком и компанией, занимающейся лотерейным бизнесом», – сказал президент РФС.

Источник: Чемпионат.ком
Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Serjik78
1447937317
Лотерея - это пять :))) Как раз в духе РФС - делайте ваши ставки кто будет следующим тренером с ахеренной неустойкой :)))
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андрей андреев
1447939373
МММ ?
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Нигма
1447943439
Лахатрон! на конец то достойный рфпл спонсор
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Fju-2
1447957557
"В свой огород мы государство не пустим" Забавно такое слышать от министра)
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