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  • Задолженность «Ростова» составляет примерно 250-300 миллионов

Задолженность «Ростова» составляет примерно 250-300 миллионов

19 ноября 2015, 10:01
6

По словам президента клуба Александра Гребенщикова, задолженность «Ростова» составляет примерно 250-300 миллионов рублей.

«Сейчас я бы говорил о задолженности порядка 250-300 млн рублей. Эта сумма погашается. Финансовая ситуация остается тяжелой. Но сейчас мы наладили текущее финансирование по заработным платам, закрываем премии. Лицензирование должны пройти без проблем. Есть кое-какие старые долги, но они не влияют на этот вопрос», – сказал Гребенщиков.

Сейчас «Ростов» занимает второе место в чемпионате России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Ростов
Комментарии (6)
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андрей андреев
1447932591
Норм.Саввиди сказал сегодня подкинет ещё лямов 150
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kamelot
1447932816
И это президент футбольного клуба, у него разница в 50 млн руб, т.е он точно не знает долга, 50 млн рублей получается не деньги, кто таких бездарей ставит на такие места?
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андрей андреев
1447936724
просто они думают платить Дзюбе долг или нет)))
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AlexKul
1447940378
В Ростов надо Мутко отправить и все долги исчезнут и появятся нормальные спонсоры
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