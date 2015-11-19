По словам президента клуба Александра Гребенщикова, задолженность «Ростова» составляет примерно 250-300 миллионов рублей.

«Сейчас я бы говорил о задолженности порядка 250-300 млн рублей. Эта сумма погашается. Финансовая ситуация остается тяжелой. Но сейчас мы наладили текущее финансирование по заработным платам, закрываем премии. Лицензирование должны пройти без проблем. Есть кое-какие старые долги, но они не влияют на этот вопрос», – сказал Гребенщиков.

Сейчас «Ростов» занимает второе место в чемпионате России.