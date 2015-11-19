Пятов: «Не важно, кто достанется Украине на Евро»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов доволен тем, что его страна вышла на Евро-2016, и считает, что не имеет значение, с кем предстоит сыграть украинцам.

– Естественно, у всей команды настроение просто отличное! Наконец-то мы поломали ужасную традицию и прошли на Евро. Считаю, мы с ребятами заслужили это. Вчера мы подарили праздник всей стране. И даже позволили себе немного отпраздновать – выпили чуть-чуть шампанского в самолете! Правда, домой прилетели в пять утра, уставшие – но это ничего. Все равно вернулись безгранично довольные и счастливые.



– С какими мыслями выходил на поле в Мариборе?

– Не скажу, что было слишком тяжело морально, психологически. Конечно же, мы серьезно настраивались на матч и понимали, что не имеем права оступиться. Но волнения как такового не было. Да, ранний гол словенцев на какое-то время поверг нас в шок, но здорово сориентировались ребята – не растерялись, а, наоборот, собрались и больше не давали создать сопернику опасных моментов.



– При жеребьевке Украина будет во второй корзине…

– И, не буду оригинальным, на мой взгляд, не имеет значения, какой соперник нам достанется. Кого выберут – против тех и будем играть. Все равно наша главная цель останется без изменений – показывать достойный футбол и добиваться положительных результатов.