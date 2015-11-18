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    Слуцкий: «ЧМ-2018 сделает Волгоград прекрасным европейским городом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что проведение ЧМ-2018 в Волгограде выведет его родной город на новый уровень.

    «Чемпионат мира поможет улучшить инфраструктуру, сделать тот же Волгоград прекрасным европейским городом, а жизнь в нем – более комфортной. Волгоград – мой любимый город, но, к сожалению, в последние годы он находится не в лучшем состоянии. Надеюсь, чемпионат мира поможет изменить ситуацию к лучшему.

    Не могу точно сказать, поможет ли чемпионат мира создать в городе команду европейского уровня, но очень надеюсь, что так оно и будет», – приводит слова Слуцкого welcome2018.

    Отметим, Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018 на новом 45-тысячном стадионе, строительство которого планируется завершить в ноябре 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      Ver 18 ноября 2015, 21:21

      Да, сделает, на две недели...

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 ноября 2015, 19:51

      Это прогресс для Сталинграда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 ноября 2015, 18:36

      Нью-Васюки!

      0
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      Рейтинг: +2760

      BlackMurder 18 ноября 2015, 17:42

      цены будут на билеты такие ,что Волгоградцы будут нервно курить в сторонке

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