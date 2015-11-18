Катанец: «Поздравляю сборную Украины»

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец сожалеет, что команде не удалось отыграться, и поздравляет украинцев.

«Поздравляю сборную Украины с выходом в финальную часть чемпионата Европы, а также благодарю свою команду за хорошую борьбу и игру. Сегодня наш состав отличался от того, что играл в первом матче. Вышли скоростные футболисты. К сожалению, нам не удалось забить такой важный выездной гол. А сегодня мы играли очень хорошо, но…



Думаю ли я о том, что будет дальше? Нет. Поживем — увидим. По поводу своего будущего ничего сказать не могу. Есть контракт, условия которого надо выполнять. Могу сказать, что моя работа в последние несколько месяцев была тяжелой. В сборной грядет смена поколений. Думаю, что у нас в национальной команде обязательно появятся молодые игроки, ну а пока просто хочу поздравить Романа Безяка с хорошим матчем», – сказал Катанец.