Срна: «Конечно, буду болеть за Украину»

Защитник «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна рассказал, что будет поддерживать Украину в ответном стыковом матче за попадание на Евро-2016 против Словении.

«Конечно, буду болеть за Украину. Она получила среднего соперника, на сегодняшний день Украина – очень сильная команда», – говорит Срна.

Также футболист оценил игру Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко.

«Если оценивать уровень украинского чемпионата в целом, то по известным причинам он, к сожалению, упал. Но «Динамо», «Шахтер» и «Днепр» – по-прежнему очень хорошие команды, имеющие сильных футболистов. Коноплянка уже здорово проявляет себя на европейской арене, и Ярмоленко в Лиге чемпионов и за сборную показывает, что он способен выступать в больших клубах. Конечно, они двое – лучшие футболисты Украины».