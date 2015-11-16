Плетикоса: «Рад посмотреть шикарный матч Россия – Хорватия»

Экс-вратарь «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса уверен, что товарищеский матч между Россией и Хорватией получится выдающимся.

«Когда я узнал, что эта игра пройдет именно в Ростове, то был очень счастлив. Поскольку наконец у меня появилась возможность там побывать и к тому же посмотреть такой шикарный матч, как Россия – Хорватия.



Я думаю, что на поле будет футбол в рамках типичной товарищеской встречи. Потому что у нас уже много травмированных. И Модрич, и Ракитич точно не помогут сборной Хорватии. Ковачич будет играть в «молодежке». Так что есть уже много отказов.

Поэтому это будет классический спарринг, в котором для тренеров очень важно будет посмотреть ребят, не принимавших участие в квалификации к чемпионату Европы. У них появится возможность увидеть в деле новых игроков, чтобы понять, на кого из них они смогут рассчитывать уже во Франции», – сказал Плетикоса.