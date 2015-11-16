Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Плетикоса: «Рад посмотреть шикарный матч Россия – Хорватия»

Плетикоса: «Рад посмотреть шикарный матч Россия – Хорватия»

16 ноября 2015, 18:36
1

Экс-вратарь «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса уверен, что товарищеский матч между Россией и Хорватией получится выдающимся.

«Когда я узнал, что эта игра пройдет именно в Ростове, то был очень счастлив. Поскольку наконец у меня появилась возможность там побывать и к тому же посмотреть такой шикарный матч, как Россия – Хорватия.

Я думаю, что на поле будет футбол в рамках типичной товарищеской встречи. Потому что у нас уже много травмированных. И Модрич, и Ракитич точно не помогут сборной Хорватии. Ковачич будет играть в «молодежке». Так что есть уже много отказов.

Поэтому это будет классический спарринг, в котором для тренеров очень важно будет посмотреть ребят, не принимавших участие в квалификации к чемпионату Европы. У них появится возможность увидеть в деле новых игроков, чтобы понять, на кого из них они смогут рассчитывать уже во Франции», – сказал Плетикоса.

Источник: Eurofootball
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Россия Хорватия Плетикоса Стипе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sergh4
1447697918
Добро пожаловать, Стипе! В Ростове тебя любят!!!!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
17
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
5
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
1
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
13
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
11
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Все новости
Все новости
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова
23 июля
7
ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби (2:5)
18 июля
6
«Локомотив» проиграл дома другому клубу РПЛ
18 июля
5
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
14 июля
8
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
14 июля
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»
13 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
13 июля
9
Соболев – о праздновании гола: «Это для моих «фанатов», чтобы разогреть инфополе»
13 июля
2
Семак высказался о жизнеспособности связки Соболев – Аугусто
13 июля
4
ФотоКержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой»
13 июля
1
Семак раскрыл детали общения со Станковичем
12 июля
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
12 июля
Соболев нацелился стать лучшим бомбардиром РПЛ
12 июля
6
Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича
12 июля
8
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
12 июля
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»
11 июля
9
Okko сломался на матче «Спартака»
11 июля
1
На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН
11 июля
11
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»
11 июля
25
Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»
8 июля
10
Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
8 июля
4
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Рубин» – 0:0
8 июля
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!
8 июля
12
ВидеоФелипе Аугусто забил дебютный гол за «Зенит»
8 июля
6
Клуб РПЛ выиграл товарищеский матч со счетом 11:0, один из игроков забил 6 голов
7 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+