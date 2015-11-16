Хави: «После двух тренировок с ван Гаалом подумал: «Кто этот идиот?»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признался, что поначалу его не впечатлил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал.

«Он хороший человек и отличный тренер. У него сильный характер. В АПЛ он спокоен, поскольку испытывает меньше давления. Сейчас он спокойнее, чем во времена «Баварии» и «Барселоны». Он честен, методичен и является настоящим перфекционистом. Он требователен, строг и всегда жаждет высоких результатов.

После первых двух тренировок я подумал: «Кто этот идиот?», но после недели понял, что он ничего. Ван Гаал навсегда останется в моем сердце», - сказал Хави.