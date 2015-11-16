«Интер» рассчитывает на Ивановича

Миланский «Интер« продолжает пристально следить за бывшим защитником московского «Локомотива» Браниславом Ивановичем. 31-летний игрок обороны сборной Сербии защищает цвета «Челси» с 2008 года, но будущим летом имеет возможность перебраться в серию А. Итальянцы готовы предложить Ивановичу зарплату на уровне 4,5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Иванович провел в составе «Челси» восемь матчей, отметившись в них дважды желтыми карточками. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.