Алдонин: «Переговоры с «Матч ТВ» немного затянулись»

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, что может стать комментатором на «Матч ТВ». Напомним, ранее экс-армеец уже работал на игре 1/8 финала Кубка России между ЦСКА и «Уралом».

«Пока комментировал один матч в паре с Костей Геничем, да разок пригласили в студию экспертом. Вроде все довольны. Интерес есть – и у меня, и руководства канала. Но переговоры немножко затянулись. Когда следующий репортаж? Не знаю. Как только обо всем договоримся, буду чаще появляться в эфире», – сказал Алдонин.