Алдонин прокомментирует матч ЦСКА – «Урал»

Экс-игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сегодня попробует себя в новой роли – телекомментатора, сообщает Twitter "НТВ-Плюс". Бывший футболист будет работать на матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Урал». Вместе с ним комментировать встречу будет Константин Генич.

Напомним, поединок начнется в 19:15 по московскому времени и будет показан на «НТВ-Плюс Футбол 2». Кроме того, текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Урал» проведет «Бомбардир.ру».