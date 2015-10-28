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    Алдонин прокомментирует матч ЦСКА – «Урал»

    Экс-игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сегодня попробует себя в новой роли – телекомментатора, сообщает Twitter "НТВ-Плюс". Бывший футболист будет работать на матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Урал». Вместе с ним комментировать встречу будет Константин Генич.

    Напомним, поединок начнется в 19:15 по московскому времени и будет показан на «НТВ-Плюс Футбол 2». Кроме того, текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Урал» проведет «Бомбардир.ру».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 октября 2015, 18:11

      Придется звук выключать. Неужели так трудно подобрать несколько комментаторов, которые хотя бы не раздражали слух?

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