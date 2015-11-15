Олич: «Защита сборной России состоит из игроков ЦСКА, это еще представители моего поколения»

Нападающий сборной Хорватии, в прошлом игрок московского ЦСКА, Ивица Олич рассказал о своих ожиданиях от товарищеской игры против сборной России.

«Я много играю за сборную, но не помню, когда нам в последний раз приходилось наблюдать за стыковыми матчами со стороны. Зато теперь у нас есть возможность спокойно провести подготовку к товарищескому поединку против России. Предстоящая игра станет хорошей проверкой для нашей молодежи. Рад тому, что сыграю со своими бывшими одноклубниками из России. Защита их сборной состоит из игроков ЦСКА, это еще представители моего поколения.

У нас не будет ключевых игроков, но это возможность для других футболистов продемонстрировать, что они достойны места в сборной. Очень хорошо, что у нас в команде много молодых футболистов. Мы, старики, поможем им лучше освоиться. У россиян вероятно тоже произойдут изменения, так что я бы назвал предстоящую встречу прелюдией перед чемпионатом Европы», – приводит слова Олича официальный сайт федерации футбола Хорватии.