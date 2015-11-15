Фоменко: «Необходимо помнить, что случилось тогда во Франции»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко после победы над командой Словении в первом отборочном матче к Евро-2016 (2:0) рассказал, что ошибки прошлых лет должны помочь его подопечным попасть на чемпионат Европы во Франции.

«В Марибор ребята прилетят готовыми к восстановительной работе. Мы хотим, чтобы у нас было больше рабочего времени. Хочется, чтобы результат выездной игры позволил нам выйти в финальную часть Евро. Мы не можем похвастаться большим опытом выступлений на таких турнирах.

Необходимо помнить, что случилось тогда во Франции. Не думаю, что тот результат порадовал наших футболистов. Мы считаем, что тогда свою роль сыграл недостаток опыта, а также отсутствие равноценной замены для половины состава. Мы получили урок, поэтому должны сделать выводы», – заявил Фоменко.