Фоменко: «Игроки понимают, что они должны будут сделать во втором матче»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на вопросы журналистов после победы в первом стыковом матче за выход на Евро–2016 против Словении (2:0).

– Вам, наверное, есть за что похвалить футболистов после сегодняшнего матча.

– Естественно. Но теперь надо готовиться ко второму тайму. Второй тайм будет основным.

– Вы поставили Селезнева в старт, и он подтвердил ваш выбор.

– Дело в том, что это его работа. Я за него рад, что он забил. Давно не забивал в сборной, за исключением пенальти. Дай Бог, чтобы так и продолжалось.

– Был волнующий момент в первом тайме, когда вы даже на ноги поднялись, были ошибки. Вам удалось разрядить эту ситуацию.

– Это естественный процесс. Когда забили мяч, немножко расслабились и стали допускать ошибки. Хорошо, что соперник ими не воспользовался. После перерыва уже играли нормально и старались не допускать ошибок.

– Во втором тайме успокоился и Хачериди.

– Пора уже брать под контроль эмоции. Эмоции должны помогать созидать, а не разрушать.

– Возвращается Степаненко, и теперь у вас дилемма, кого ставить на следующий матч.

– Время еще есть. Будут проходить тренировки, доктора дадут нам информацию. Время есть.

– Все шло к третьему мячу.

– Очень жаль, моменты создавались. Немножко реализация подводит.

– Думали, что один гол словенцев мог все испортить?

– Это естественно. Мы переживали, и ребята старались, чтобы этого не случилось.

– Что скажете ребятам перед вторым матчем?

– А что им говорить? Они сами прекрасно понимают, что они должны будут делать, – говорит Фоменко.