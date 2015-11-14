Слуцкий: «Я планирую предоставить игровое время всем футболистам»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче против Португалии (1:0) рассказал о своих планах на встречу с командой Хорватии.
«Я планирую предоставить игровое время всем футболистам. Состав в матче в Ростове будет кардинально отличаться от сегодняшнего матча», – говорит Слуцкий.
Также наставник прокомментировал игру Артема Дзюбы.
«У Артема Дзюбы много получалось в плане креатива, нестандартных действий. Он доказал, что тоже может это делать».
Матч Россия – Хорватия состоится 17 ноября.
Источник: Р-Спорт