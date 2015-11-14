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    Ловчев: «Лимит помогает нашим футболистам. Как Дзюбе, например»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высоко оценил игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, а также отметил, что лимит на легионеров не делает наших футболистов хуже.

    "Говорил после перехода Артема в Питер о том, что ему будет нелегко и по потенциалу Рондон, которого «Зенит» был вынужден продать из-за лимита, сильнее. Но сейчас понятно уже, хоть сезон и не завершен, что я ошибся. Вдвойне приятно это признать еще и потому, что Дзюба помог команде в Лиге чемпионов, он помог сборной, и он нашел общий язык с Халком, чего не удавалось еще никому в «Зените».

    Мы знали, что Артем – бомбардир. Если его поставить на позицию центрфорварда, он постоянно будет забивать. В Питере Дзюба прогрессирует и соответствует уровню всех звезд. И ведь он пришел в «Зенит», куда многие приходили и много у кого не получалось – это не так-то просто! А у Дзюбы все получилось: его приняли и болельщики, он правильно себя с ними повел. И вот теперь задумаемся о том, что лимит помог и Артему, и команде, и сборной страны. Лимит не девальвирует наших футболистов, он и сильным помогает. Да, сложилось, что Шатов и Смольников заиграли без лимита в нынешнем формате, но ведь и Дзюбе надо было соответствовать уровню! Если бы не соответствовал, Боаш бы выкрутился и не стал ставить Артема. А Дзюба сам заработал себе это место. Много было разговоров и о том, что он денег просит много. Ну так вот он и оправдывает свою зарплату", - рассказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.11.2015 17:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 16 ноября 2015, 00:42

      Трепло кукурузное Ловчев- пока по полю бегал еще ничего было, а теперь безмозглый, в аналитики полез...Тьфу! Торговал бы лучше семечками!

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 15 ноября 2015, 12:37

      дурак ловец при чем здесь лимит или Дзюба просто у него сейчас фарт но бесконечно это продолжаться не может а дерево оно обязательно завянет не понимаю что в этом Дзюбе нашли

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > Garrincha58 15 ноября 2015, 15:35

      Да не не он дурак а походу ты,без лимита Дзюба не играл л бы в Зените в основе это и дураку понятно

      -1
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 14 ноября 2015, 21:09

      Ага,или Кокорину получать бешенные бабки.Через пару с таким лимит будет требовать з/п чуть ли не как у Месси

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 ноября 2015, 20:50

      Ничего страшного,поиграл бы за другой рф клуб-зарплата поменьше ,чем в Зените-зато игры побольше(а то все хотят хоть на скамейке,но за 3 ляма

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 14 ноября 2015, 20:20

      ловчев когда у тебя язык порализует ? ты не давно орал про лимит"! а теперь помогает!? это не спартаковец!это гавно тупое из мини футбола и не более

      1
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 > Snerg 14 ноября 2015, 20:39

      будильник деревенский

      1
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      Рейтинг: +25031

      bset 14 ноября 2015, 19:56

      Вот черти... Неужели лимит реально работает?.. Что-то я сомневаюсь... Все-таки минусов больше, чем плюсов в этом.

      2
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 14 ноября 2015, 19:13

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      Ошибаетесь Ловчев. И Шатов и Смольников тоже заиграли благодаря лимиту. Если бы лимита на тот момент было (7-4), и тот и другой остались бы в Зените на скамейке.

      -4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Вомбат 17 ноября 2015, 17:26

      Согласен с предыдущим оратором. У Зенита на эти позиции даже легов сильных нет

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