Кравец: «Победа над Словенией нужна как для команды, так и для страны»

В преддверии стыкового матча между сборными Украины и Словении за право участвовать на Евро-2016 нападающий желто-синих Артем Кравец заявил, что победа в предстоящей встрече будет нужна как для команды, так и для целой страны.

«Знаю, что это крепкая, хорошая команда, и нам однозначно, будет непросто. Но и у нас мотивация самая максимальная, которая может быть. Уверен, каждый футболист мечтает играть на таких престижных соревнованиях – в одном из лучших турниров, существующих в футболе. Здесь не нужно лишних слов, все понимают, что победа нужна и для страны, и для команды», – отметил футболист.