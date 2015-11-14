«Рубин» начал продажу билетов на матч со «Сьоном»

«Рубин» начал реализовывать билеты на матч против «Сьона». Встреча пятого тура Лиги Европы состоится на стадионе «Казань-Арена».

На сегодняшний день болельщик имеют возможность приобрести билеты только в электронном виде, которые нужно лишь распечатать и показать при входе на стадион. Продажа «реальных» билетов стартует в кассах «Казань-Арены» 14-го ноября, а в билетных кассах столицы Татарстана и кассах стадиона «Центральный» – 16-го ноября.

Цены на предстоящий матч значительно дешевле, чем были на игру с «Ливерпулем». Билеты на поединок против «Сьона» можно приобрести за сумму от 200 до 2500 рублей.