Заместитель директора стадиона «Кубань»: «Меры безопасности на матче Россия – Португалия будут усилены»

Заместитель директора стадиона «Кубань» Владимир Лагольда оповестил об усилении мер безопасности на сегодняшней товарищеской игре между Россией и Португалией.
«Меры безопасности будут усилены. На матче будут работать 600 полицейских. В связи с известными событиями во Франции было принято решение увеличить контингент обеспечивающих порядок на 150 человек», – заявил Лагольда.
Напомним, что вчера в результате терактов в Париже во время товарищеской встречи Франция – Германия (2:0), пострадало в общей сложности 150 человек
Источник: «Советский спорт»