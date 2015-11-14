Заместитель директора стадиона «Кубань»: «Меры безопасности на матче Россия – Португалия будут усилены»

Заместитель директора стадиона «Кубань» Владимир Лагольда оповестил об усилении мер безопасности на сегодняшней товарищеской игре между Россией и Португалией.

«Меры безопасности будут усилены. На матче будут работать 600 полицейских. В связи с известными событиями во Франции было принято решение увеличить контингент обеспечивающих порядок на 150 человек», – заявил Лагольда.

Напомним, что вчера в результате терактов в Париже во время товарищеской встречи Франция – Германия (2:0), пострадало в общей сложности 150 человек