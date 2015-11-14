Бонуччи: «Существует риск для проведения Евро-2016 во Франции»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте и защитник Леонардо Бонуччи выразили мнение, что теракты в Париже могут поставить под угрозу проведение Евро-2016.

«Это ужасно, особенно учитывая то, что мы играли в Брюсселе, где состоялась еще одна памятная трагедия. В конце-концов за все всегда платят невинные люди. Этот случай заставляет задуматься всех нас о будущем. Существует риск для проведения Евро-2016, ответственные люди уже сейчас должны принять необходимые меры», – сказал Бонуччи.

«Нет смысла игнорировать все это. Если честно, то есть опасения, потому что ситуация действительно очень страшная», – заявил Конте на пресс-конференции.