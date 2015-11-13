Обольский: «Матч против Словакии нужно было доводить до победы»

Форвард юношеской сборной России Николай Обольский поделился впечатлениями от матча со Словакией (1:1) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2016 для игроков не старше 1997 года рождения.



«Матч против Словакии нужно было доводить до победы. Мы вели со счетом 1:0 вплоть до 93 минуты, нельзя было пропускать ответный гол. У нас уже был такой случай, сборная Швейцарии забила нам в добавленное время, в итоге встреча завершилась вничью – 1:1. Тогда мы не вышли в финальную часть турнира, несмотря на победу в последнем туре над сборной Уэльса», – сказал Обольский.