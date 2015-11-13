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    Зидан: «Ради своих сумасшедших фанатов сборная России готова на все»

    Бывший капитан национальной команды Франции Зинедин Зидан поделился своим мнением о сборной России и ее болельщиках.

    «Россия – отличная команда с серьезными футболистами. Жду их приезда во Францию. У российской сборной сумасшедшие фанаты, и она готова на все ради них. Я знаю, как они могут заполнять стадионы и поддерживать игроков», - говорит Зидан.

    Француз признался, что ему часто пишут из России.

    «Вы знаете, я часто получаю письма от болельщиков из России, и этих писем очень много. При этом пообщаться с российскими журналистами у меня выходит редко, и я рад, что подобная возможность представилась. Поэтому хочу поблагодарить всех своих российских болельщиков».

    Источник: «Советский спорт»

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    13.11.2015 02:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 13 ноября 2015, 03:40

      Такое ощущение, что Зидан говорит о том, о чем не имеет понятия. Шаблонные фразы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Тот еще Бобер 13 ноября 2015, 07:01

      Обычная политкорректность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      funtik_ftp 13 ноября 2015, 03:00

      " Я знаю, как они могут заполнять стадионы и поддерживать игроков", - говорит Зидан.
      1998 г. Спартак - Реал (2:1) и Россия - Англия - 2007г. ... всё вроде..............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Lzz 13 ноября 2015, 02:31

      Скоро паспорт сделает

      6
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