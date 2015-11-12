Рахимич: «Очень хочу, чтобы ребята поехали во Францию»

Тренер ЦСКА и бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич верит в то, что у боснийцев есть шанс пробиться на Евро-2016.

– Вам не обидно, что когда вы были в национальной команде, то сборная так и не смогла пробиться на крупный турнир. Сейчас вас нет в ней – Босния в шаге от выхода на Евро-2016, являясь фаворитом противостояния.

– Понятно, что всегда хочется побывать на таких крупных турнирах, но мне не обидно. Я провел много матчей за сборную, отдавался ей на все 100 процентов. В мое время Боснии не получилось пробиться на Евро, португальцы нас останавливали в шаге от путевки. Сейчас я очень хочу, чтобы ребята в итоге поехали во Францию и порадовали народ страны, который этого очень хочет и очень ждет.

– За кого-то еще будете переживать в стыковых играх? Может быть, за шведов, украинцев или норвежцев?

– Мне интересна сборная Швеции, так как там играет Понтус Вернблум. Да и симпатичен мне Златан Ибрагимович, который имеет боснийские корни. Переживать будут и за Словению, которой предстоит встретиться с украинцами. Но если честно, то для меня важнее сборная Боснии, а попадут ли остальные на ЧЕ – это без разницы.

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