Президент Татарстана провел встречу с Бердыевым

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов на днях встретился с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, сообщает источник. Вероятно, что во время встречи обсуждалась возможность приглашения специалиста возглавить казанский «Рубин».

Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и дважды приводил команду к чемпионству. Сейчас главным тренером казанцев является Валерий Чалый. После 15 туров чемпионата России «Рубин» располагается на 10 строчке, «Ростов» под руководством Бердыева находится на втором месте.