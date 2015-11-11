«Рубин» примет «Сьон» на «Казань Арене»

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Сьон», которая состоится 26 ноября, будет проведена на «Казань Арене».

Матч 17 тура чемпионата России против московского «Спартака» (30 ноября) казанцы также планируют провести на новом стадионе, если не возникнет проблем с состоянием газона, из-за которых домашний матч прошлого тура Премьер-лиги с «Крыльями Советов» «рубиновым» пришлось играть на стадионе «Центральный».

Напомним, дебют «Рубина» на «Казань Арене» в этом сезоне состоялся 5 ноября во встрече группового этапа Лиги Европы с «Ливерпулем» (0:1). До этого команда успела провести на своем новом стадионе несколько матчей во второй половине 2014 года, после чего стадион был закрыт на подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта.