Мутко: «Слова Дайка – провокация. Идет политическая возня»

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение о требовании председателя футбольной ассоциации Англии Грэга Дайка отстранить главу РФС от своих обязанностей.

«Зачем обращать на это внимание? На основании чего Грэг Дайк меня хочет отстранить? У них такая манера поведения. Подобные провокации поступают не только с его стороны. Идет политическая возня. Достаточно прочитать доклад независимой комиссии, как все становится на свои места. Там все объясняется грамотными юристами, как раз для таких людей, как этот президент федерации.

Сейчас хотят перепроверить пробы олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Допустим, они возьмут и что-то там найдут, а потом каких-то спортсменов отстранят. Это значит, что антидопинговые службы Великобритании на Олимпиаде в Лондоне работали некачественно. Я же никогда не позволю себе обратится после этого в ФИФА и требовать исключить федерацию футбола Британии за то, что они плохо работают. На подобные нападки даже реагировать не надо», – заявил Мутко.