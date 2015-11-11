Депай: «После перехода в «МЮ» я прибавил в весе, но это все мышцы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай рассказал о том, что после перехода в английский клуб его вес увеличился на 5 килограмм.

«После того, как я присоединился к «Манчестер Юнайтед» я набрал 5 килограмм. И это не полнота! Только мышцы.

В Англии приходится жить и работать по достаточно тяжелому расписанию. Сейчас я вешу 85 килограмм. Когда я первый раз встал на весы, я подумал: «Хорошо, а верные ли это цифры?». Мое тело еще развивается. Сейчас я стал немного мощнее. Мне нужно работать над этим. Сейчас я усиленно работаю над координацией и стартовой скоростью», – отметил Депай.