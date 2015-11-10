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    Карпин: «Разделение ФНЛ на зоны было бы правильным решением»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился своим мнением относительно идеи разделения ФНЛ на географические зоны.

    «Думаю, с точки зрения экономики это было бы правильно. Последний раз мы играли в семь утра по Москве — это неправильно даже чисто физиологически, это ненормально для игрока», — сказал Карпин в эфире канала "Кубань 24".

    Наставник считает, что такое разделение принесло бы выгоду.

    «В первую очередь, с точки зрения экономики. Везде кризис, и тратить такие деньги на перелеты... Половина бюджета уходит на перелеты, это ненормально».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2015 22:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 13:21

      разумное предложение

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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2015, 23:24

      Валера, ты прав!!!

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