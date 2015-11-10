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    Обнародованы подробности телефонного разговора Бензема с человеком, шантажирующим Вальбуэна

    На сайте французской радиостанции Europe 1 появилась расшифровка разговора нападающего "Реала" Карима Бензема с человеком, который, как предполагается, шантажировал хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

    «Он не воспринимает нас всерьез. Я дал ему слово, что второй копии видео нет. Он поинтересовался, видно ли на видео его татуировки. Я сказал, что там видно все. Я сказал, что хочу, чтобы всe прекратилось. Могу передать ему твой номер, если ты хочешь. Я сказал, что его навестят в Лионе в том случае, если он захочет всe это остановить», — сказал Бензема в телефонном разговоре с шантажистом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2015 18:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 ноября 2015, 19:02

      Под шконарь его

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