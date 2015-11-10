Шикунов назвал абсурдом слухи об уходе Бердыева из «Ростова»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал информацию об уходе зимой из команды главного тренера Курбана Бердыева, которая появилась сегодня в СМИ.

«Это абсурд, не знаю даже, откуда СМИ это берут. У нас все нормально, мы работаем в штатном режиме, обстановка нормальная. Глупость это», – заявил Шикунов.

Сегодня днем СМИ распространили информацию, что Бердыев может сменить «Ростов» на «Рубин» во время зимней паузы в национальном чемпионате.

Напомним, что «Рубин» расстался с Бердыевым, проработавшим в Казани 13 лет, в декабре 2013-го года. С декабря 2014-го года Бердыев является наставником «Ростова».