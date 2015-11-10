Смоллинг: «Приятно быть частью сильной линии обороны»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг отметил сплоченность, которая видна в оборонительной линии его команды.

«В прошлом сезоне мы достаточно мало пропускали в свои ворота. В этом году за последний месяц мы часто играли на ноль, так что я очень рад этому факту. Мы здорово защищались даже в тех матчах, где оптимальному сочетанию в линии обороны мешали травмы.

У нас каждый знает свою задачу. Мне очень приятно быть частью такой сильной линии обороны. Защитникам очень помогает, что все, даже нападающие, отрабатывают в защите и участвуют в прессинге», – заявил Смоллинг.

После 12 матчей в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.