Игнатьев: «Получаю большой опыт, тренируясь с Аршавиным и Павлюченко»

Полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев рассказал о том, как складывается работа в клубе вместе с форвардами Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.

«Конечно, когда они пришли, было очень приятно осознать, что буду работать и играть с такими легендами. Получаю большой опыт, тренируясь с ними. Они могут подойти и что-то посоветовать. Хотелось бы почаще выходить с ними на поле. К сожалению, их преследуют травмы.

Аршавину нравится, как я выгляжу на поле. Постоянно подбадривает меня, хвалит, говорит, что я в порядке.

Аршавин и Павлюченко в сборной? Не знаю. Олег Кузьмин играет в сборной в 34 года. Так что нет ничего невозможного. Если они действительно этого хотят, то все получится», – сказал Игнатьев.

В текущем сезоне «Кубань» после 15 игр делит 13-14 места с «Уфой», имея в своем активе 13 очков.