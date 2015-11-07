«Сток Сити» - «Челси». Онлайн-трансляция

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью будет отсутствовать на стадионе во время матча со "Стоком". Совсем недавно соперники уже встречались в 1/8 финала Кубке лиги и "гончары " переиграли "пенсионеров" в серии послематчевых пенальти.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сток Сити" - "Челси". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:30, не пропустите!