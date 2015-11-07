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    Глушаков нужен «Зениту», но Федун больше не хочет усиливать конкурента

    Представители игроков «Спартака» — защитников Дмитрия и Кирилла Комбаровых и полузащитника Дениса Глушакова — в телефонной беседе с президентом «Зенита» Александром Дюковым обсуждали возможность их трудоустройства в петербургской команде. Позиция сине-бело-голубых конкретна: в услугах братьев Комбаровых «Зенит» не нуждается, а вот трансфер Глушакова вызывает серьезный интерес у руководства клуба. Особенно в связи с тем, что летом «Зенит» может покинуть полузащитник Аксель Витсель, которого в минувшее трансферное окно не отпустили в Серию А. Сам Глушаков не хочет уезжать из Москвы, его контракт со «Спартаком» истекает в 2019 году.

    Напомним, что «Спартак» выставил троих футболистов на трансфер, а руководство клуба встало на сторону Аленичева в конфликте с Глушаковым и Комбаровыми. Однако, в связи с интересом «Зенита» к Глушакову владелец красно-белых Леонид Федун, который лично принял решение расстаться с этими игроками, попросил Аленичева урегулировать конфликт. После истории с уходом нападающего Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» Федун не хочет усиливать конкурента.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.11.2015 07:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 7 ноября 2015, 23:46

      Эммм,при всём уважении,но Спартак на сегодняшний день Зениту не конкурент и даже не ровня... В лучшем случае принципиальный соперник

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 7 ноября 2015, 15:02

      ни чего против Глушакова не имею,но мне кажется,что глуш и зенит не сопоставимо ВООБЩЕ.....и руководство Зенита это понимает!!!просто троль новостей,ни чего более

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 7 ноября 2015, 14:50

      Не пойму,зачем он "зениту",разве что из-за паспорта.С Витселем и рядом не стоял,и с каждым годом потихоньку регрессирует

      2
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      Рейтинг: +12

      fominik 7 ноября 2015, 13:29

      Лишь бы куда-нибуть,только не оставлять... Их теперь,правда, что-бы отдать,надо ещё денег предлагать,что-бы взяли ради Бога и от греха подальше...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 ноября 2015, 13:09

      Конкурент спартака это Уфа и мордовия но никак не зенит

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 ноября 2015, 12:16

      А куда его ещё продадут?за бугор?так там он не нужен никому

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      Рейтинг: +146

      Misha78 > Asbjorn 7 ноября 2015, 12:42

      Мало команд что ли у нас хороших, в одном только Краснодаре их две..

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Misha78 7 ноября 2015, 13:56

      А я и не говорю что команд хороших мало,Глушаков то им нужен?вот в чем вопрос

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      Рейтинг: +467

      gennadiy 7 ноября 2015, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит в пердив,а этих ребят на пенсию.И нет проблем.

      -6
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 7 ноября 2015, 11:08

      Было б здорово, Дениса оставить.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 ноября 2015, 09:26

      А это точно усиление??

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      Рейтинг: +29

      Ru677 7 ноября 2015, 08:40

      Но Сайгаков надеюсь все равно выгонят.

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