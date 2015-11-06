Гранквист: «Сейчас мы фавориты за выход в плей-офф»

Защитник «Краснодара« Андреас Гранквист не скрывал после матча с ПАОКом удовлетворения от победы.

«Очень доволен результатом. Перед игрой у нас с ПАОКом были почти равные шансы на выход из группы, сейчас же мы фавориты. Надеюсь, теперь нам ничего не помешает пройти в плей-офф, ведь все в наших руках.

Во втором тайме на поле опустился туман, который командам не мешал, а вот зрителям, наверное, не позволял в полной мере следить за происходящим на поле. После перерыва игра пошла повеселее. ПАОКу отступать было некуда, и давление на наши ворота чувствовалось. В целом, мы с ним справились, хотя в концовке все же заставили понервничать наших болельщиков», – считает Гранквист.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – ПАОК закончился со счетом 2:1.