«Зенит» заработал 23,5 миллиона в Лиге чемпионов

В среду «Зенит« в матче четвертого тура группы H одержал победу на выезде над французским «Лионом« со счетом 2:0. Эта победа гарантировала выход «Зениту» в плей-офф Лиги чемпионов. За выход команда из Санкт-Петербурга получит 5,5 миллионов евро от УЕФА.

Таким образом, на данный момент «Зенит» уже заработал около 23,5 миллионов евро. Доходы распределились следующим образом: 12 миллионов – за участие в групповом этапе, 6 миллионов – за 4 победы и 5,5 миллиона – за выход в плей-офф.

Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов «Зенит» заработал 19,1 миллиона евро.