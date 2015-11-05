Гвардиола: «Сделали ставку на свои сильные стороны»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола сравнил победный матч с «Арсеналом» к финалу, в котором нужно было обязательно побеждать.

«Это была правильная реакция команды. Мы проиграли в Лондоне, хотя и показали добротный футбол. Сегодня для нас был финал. В итоге мы сделали большой шаг и практически завоевали путевку в плей-офф. Теперь нам нужно одолеть «Олимпиакос», чтобы занять первое место в группе.

У нас действительно сильный состав, но мы слишком часто теряли мяч в первом тайме. Однако после первого гола нам стало играть легче. Мы сделали ставку на свои сильные стороны. Владение мячом очень важно для меня. Когда вы с мячом, то у вас больше шансов что-нибудь создать. Это моя философия. Хочу, чтобы у нас было стопроцентное владение мячом. Именно поэтому мы много забиваем и мало пропускаем.

Это лучший состав «Бавария» с тех пор, как я здесь нахожусь. Мы уже третий год вместе и теперь знаем друг друга лучше. Мы заметно прибавили и достигли многого. Однако на дворе пока только ноябрь, и мы еще ничего не выиграли. Тренеру нужно время.

Мы еще не идеальны, но прибавляем шаг за шагом», – рассказал Гвардиола.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал» закончился со счетом 5:1. «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. «Арсенал» замыкает четверку с тремя очками в своем активе.