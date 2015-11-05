Дзюба: «Лига чемпионов – моя мечта»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча в Лионе признался, что играть в Лиге чемпионов для него всегда было мечтой.

«Лига чемпионов – моя мечта. Радует, что после бессонных ночей, когда я принимал решение о переходе, все хорошо. Я оказался прав.

До сих пор волнуюсь, трясет, когда слышу гимн Лиги чемпионов», – признался Дзюба.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Зенит» закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе «Зенита» стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. «Лион» замыкает квартет с одним очком.